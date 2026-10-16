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Venezia-Napoli, i 22 convocati di Allegri: rientrano tre possibili titolari

Venezia-Napoli, i 22 convocati di Allegri: rientrano tre possibili titolariTuttoNapoli.net
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Oggi alle 16:45Zoom
di Antonio Noto
Allegri convoca 22 azzurri per Venezia-Napoli: presenti Anguissa e Alisson Santos, fuori Vergara e Favasuli.

Il Napoli si prepara alla trasferta contro il Venezia, in programma domani alle ore 15:00 allo stadio Pier Luigi Penzo. Il tecnico Massimiliano Allegri ha diramato l'elenco dei convocati per la sfida di campionato, con importanti novità tra i calciatori a disposizione. Spiccano infatti i nomi di Anguissa, Olivera e Alisson Santos, presenti nella lista dopo i rispettivi problemi fisici. A disposizione anche McTominay, De Bruyne e Hojlund, mentre non figurano nell'elenco Vergara e Favasuli.

Venezia-Napoli, la lista completa dei 22 convocati di Allegri

Sono 22 i calciatori convocati dall'allenatore azzurro per la trasferta in Laguna. Questo l'elenco completo comunicato dal Napoli: Alisson Santos, Anguissa, Badiashile, Beukema, Contini, De Bruyne, Di Lorenzo, Gilmour, Giovane, Hojlund, Lang, Lobotka, Lucca, Marianucci, Rafa Marin, McTominay, Meret, Milinkovic-Savic, Olivera, Politano, Rrahmani, Spinazzola. La presenza di Anguissa e Alisson Santos amplia le possibilità di scelta per Allegri, chiamato a gestire le energie della squadra in vista dei numerosi impegni ravvicinati.