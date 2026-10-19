De Bruyne, riflessioni sul futuro: contratto in scadenza, le ultime

De Bruyne è un punto interrogativo: dopo le incomprensioni con Allegri serve riflettere sul futuro, contratto fino al 2027

Kevin De Bruyne è un punto interrogativo dopo le incomprensioni delle ultime settimane. Il belga, al centro del dibattito dopo il confronto con Allegri all’intervallo di Villarreal e i giudizi sempre più critici sul suo rendimento, rischia di diventare il caso del momento in casa Napoli. Il quadro tecnico e ambientale si è complicato, e il rapporto con il tecnico, secondo quanto emerso nei giorni scorsi, è stato segnato da momenti di tensione che il chiarimento successivo non sembra aver cancellato del tutto.

Una riflessione sul futuro: contratto in scadenza a giugno 2027

Come fa sapere Massimo Ugolini di Sky Sport, bisognerà fare una riflessione attenta sul futuro del giocatore. De Bruyne ha un contratto in scadenza a giugno 2027, e per il Napoli si apre un tema di programmazione: capire se confermarlo come uomo-chiave del progetto, trovare un’intesa per il rinnovo oppure valutare soluzioni diverse nelle prossime sessioni di mercato. Il giudizio sulla sua stagione, finora altalenante, dipenderà anche dai prossimi appuntamenti, a partire dalla sfida di Champions League con il Bodo/Glimt, in cui il belga sarà chiamato a rispondere sul campo e a restituire fiducia a un ambiente che ha bisogno di certezze.