Tuttonapoli Sorpresa Guida per il Napoli. Nel 2025 disse: "Non lo arbitro, voglio star tranquillo". Ma Orsato...

Marco Guida dirigerà Sassuolo-Napoli: il fischietto di Torre Annunziata aveva finora rinunciato ad arbitrare gli azzurri per ragioni personali.

Una designazione destinata a far discutere, ma che il responsabile della CAN Daniele Orsato aveva già preannunciato. Sarà Marco Guida della sezione di Torre Annunziata a dirigere Sassuolo-Napoli, in programma domenica alle 15 al Mapei Stadium. Per il fischietto campano sarà la prima volta da arbitro degli azzurri, dopo aver scelto personalmente, nonostante l'abolizione del vincolo di territorialità, di non dirigere la squadra partenopea per tutelare la propria serenità e quella della famiglia.

Le parole di Guida dell'aprile 2025

In un'intervista rilasciata a Radio CRC, Guida aveva spiegato così le ragioni della sua scelta: “Io vivo la città di Napoli e abito in provincia. Ho tre figli e mia moglie ha un’attività. È una scelta personale. La mattina devo andare a prendere i miei figli e voglio stare tranquillo. Il calcio da noi viene vissuto con molta emotività”. E ancora: “Pensare di sbagliare ad assegnare un calcio di rigore e di non poter uscire due giorni di casa per svolgere le mie attività sportive non mi fa sentire sereno”.

Orsato aveva anticipato tutto: la differenza con Maresca

“Lo vedrete molto presto”, aveva annunciato Daniele Orsato riferendosi alla possibilità di designare Guida per una partita del Napoli. Diverso il discorso per Fabio Maresca: “Guida è della sezione di Torre Annunziata, Maresca di Napoli. La mia idea è che un arbitro della stessa sezione della squadra diventa un problema. Ed è meglio evitarlo: è una mia idea e credo la porterò avanti per tutto il campionato”. Un principio che il designatore intende applicare a tutte le squadre.