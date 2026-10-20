Allegri a Sky: "De Bruyne in regia? Ecco perché! Non dobbiamo avere ansia, nessuno ci regala niente”

Allegri prima di Napoli-Bodø/Glimt: De Bruyne in regia, i recuperi di Anguissa e Politano e l'appello alla pazienza.

Nel pre-partita di Napoli-Bodo/Glimt, match valevole per la terza giornata della Phase League di Champions, il tecnico azzurro Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Partita importante e decisiva. Qual è il suo stato d'animo?

“Bisogna fare una buona prestazione tecnica, perché si difendono molto bene con il blocco basso. Dobbiamo evitare di fidarci troppo del compagno e non prevedere un errore, come successo a Venezia. Potevamo fare meglio in quell'occasione. Sul piano tecnico si può sempre migliorare. Recuperiamo giocatori: Anguissa, rientra Politano. Vediamo se presto sarà a disposizione anche Vergara, anche se non si è ancora allenato con la squadra. Bisogna avere pazienza. Le qualità ci sono, non possono averle perse, ma in questo momento ci vuole pazienza”.

Come mai la scelta di De Bruyne in regia?

“È una scelta dovuta al fatto che Lobotka e Gilmour hanno giocato tante partite in Nazionale. Anguissa rientra dall'infortunio. Stavolta lo faccio entrare prima, così, se dovesse capitare che si infortuni di nuovo, posso avere un cambio in più. Ma spero che non succeda”.

Qual è la priorità stasera?

“Le partite di Champions sono diverse da quelle di campionato. Bisogna essere ordinati e non perdere la pazienza. Negli ultimi 25 minuti cambiano totalmente, si è visto anche a Villarreal. Bisogna continuare a giocare fino a quando l'arbitro non fischia, ma non dobbiamo avere fretta. Dobbiamo cercare di evitare qualche passaggio intermedio che ci penalizza”.

Cosa serve stasera?

“Ci vuole grande entusiasmo e grande tecnica, precisione nei passaggi e andare a prenderci le cose, perché nessuno ce le regala. La squadra ha valori, ci possone essere momenti di difficoltà durante la stagione e bisogna essere bravi a ribaltare la situazione. Non dobbiamo avere ansia, perché l'ansia ti porta a sbagliare”.