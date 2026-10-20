Allegri spalle al muro, ma non è a rischio: la società gli ha confermato la fiducia

Massimiliano Allegri è chiamato a dare una risposta immediata dopo il difficile avvio di stagione del Napoli.

Massimiliano Allegri è chiamato a dare una risposta immediata dopo il difficile avvio di stagione del Napoli. Il tecnico azzurro resta al centro delle attenzioni dopo la sconfitta contro il Venezia, ma la posizione della società non è cambiata. Come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il club ha ribadito la propria fiducia nell'allenatore e nella squadra, nonostante un rendimento decisamente inferiore alle aspettative.

Napoli, fiducia ad Allegri ma cinque sconfitte in nove partite pesano

Il quotidiano descrive così il momento dell'allenatore azzurro: "Spalle al muro, consapevole di non poter più sbagliare". Una situazione complicata, con Allegri che cerca comunque di gestire la tensione all'interno dell'ambiente. La Gazzetta dello Sport sottolinea infatti: "Il clima resta teso, anche se Massimiliano Allegri prova ad allentare la pressione".

Dopo il passo falso di Venezia, la dirigenza è intervenuta per confermare il proprio sostegno al tecnico. Adesso, però, servono risultati e soprattutto un'inversione di tendenza. Il bilancio delle prime nove partite è particolarmente pesante: "Cinque sconfitte in nove gare sono un'enormità per una squadra partita con l'ambizione di restare ai vertici in Italia e soprattutto di rilanciarsi in Europa".