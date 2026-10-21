"Da regista illumina!", quotidiani pazzi di De Bruyne play: voti altissimi

"Da regista illumina!", quotidiani pazzi di De Bruyne play: voti altissimiTuttoNapoli.net
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di Fabio Tarantino
De Bruyne play, serata da protagonista contro il Bodo/Glimt: voti alti sui quotidiani per il belga davanti alla difesa

Kevin De Bruyne play, e il Napoli ritrova il suo fuoriclasse. Il belga ha giocato molto bene contro il Bodo/Glimt nel ruolo davanti alla difesa, quello che Allegri gli aveva chiesto all’intervallo di Villarreal. Una prestazione che i quotidiani hanno premiato con voti alti, sottolineando il peso del suo contributo nell’equilibrio della squadra.

Voto 7 per La Gazzetta dello Sport

"Vuole giocare più avanzato, ma da regista illumina. Trova corridoi di qualità. Scippa e offre a McT un dolcetto: palo". 

Voto 7,5 per il Corriere dello Sport

"Attento sull’errore in appoggio di Meret. Il filtrante per il primo gol di McTominay è invece il suo marchio di fabbrica. Un’altra grande prova da play". 

Voto 8 per Tuttonapoli

"Fa il regista e tocca tante palle importanti. Bravo nel mettere una pezza sull’errore di Meret. Palla paradisiaca per Lang al 25’. Sul 2-1 e’ meraviglioso nell’assist. Partita totale di Kevin". 