Live Diretta Napoli-Bodo 1-0 (Politano 1'), che inizio! La sblocca subito Politano con una magia! 1T in corso

La diretta testuale di Napoli-Bodo, terza giornata di Champions League: il live minuto per minuto

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7' - Si distende a destra capitan Di Lorenzo, palla in verticale per il taglio di Hojlund: legge bene la situazione Bjortuft anticipando il centravanti norvegese.

5' - Palleggia ora il Bodo, dopo un avvio complicato: Berg imposta, attaccato da Hojlund, difende con il blocco basso il Napoli lasciando l'iniziativa agli avversari.

4' - Ferma il gioco l'arbitro, per punire la sbracciata di Spinazzola su Auklend. Calcio di punizione in favore del Bodo/Glimt.

1' - MAGIA DI POLITANO!!! GOOOOOOOOOOL!!! NAPOLI SUBITO AVANTI 1-0! Spinazzola trova il fondo e va al cross verso il centro dell'area di rigore per lo splendido sinistro al volo dell'esterno d'attacco.

21.02 - PARTITI!

21.00 - Immancabile l'urlo Champions del Maradona. E' tutto pronto!

20.58 - Le squadre fanno il loro ingresso in campo.

20.27 - Nel pre-partita di Napoli-Bodo/Glimt, match valevole per la terza giornata della Phase League di Champions, il ds azzurro Giovanni Manna è intervenuto ai microfoni di Sky Sport

Da questi momenti si viene fuori anche fuori dal campo. Cosa vi siete detti con De Laurentiis e Allegri a cena?

“Il confronto è costante e quotidiano, sia quando si vince sia quando si perde. Quando si perdono due partite di fila, si perde in quel modo brutto a Venezia, è normale che il presidente voglia essere tranquillizzato. Bisogna stare zitti e lavorare. È inutile ora pensare al campionato, dobbiamo concentrarci sulla Champions. Bisogna fare una partita importante e portare a casa punti, per uscire da questa situazione che sicuramente non è piacevole".

La società conferma Allegri. Perché?

“Il mister non è assolutamente in discussione. Sapevamo che avevamo bisogno di fare qualcosa sulla rosa. Dobbiamo alzare il livello di attenzione e uscire da questa situazione lavorando e dando continuità ai risultati”.

A gennaio si tornerà a ringiovanire la squadra?

“Bisogna fare analisi corrette, altrimenti sono fuorvianti. Altre squadre hanno la stessa età media. Abbiamo giocatori del 2005 e del 2006 che la abbassano. Di Lorenzo è il capitano e abbiamo poco da rimproverare a Lobotka, Rrahmani e Politano. Bisogna stare tranquilli. Non penso che la rosa non sia arrivata. Sicuramente andrà ringiovanita, ma è quello che avremmo voluto fare, come abbiamo fatto l'anno scorso. Quest'anno serviva uno step successivo, non abbiamo potuto farlo e va bene così. Il Napoli ha sempre dimostrato di fare le cose in modo corretto. Bisogna stringere i denti e lavorare, senza ascoltare e parlare. Lavorare e portare a casa i risultati”.

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20.17 - Nel pre-partita di Napoli-Bodo/Glimt, match valevole per la terza giornata della Phase League di Champions, il centrocampista azzurro Scott McTominay è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Sulle condizioni fisiche e sul momento del Napoli:

“Sto bene. Passo dopo passo recupero energie e ritrovo la piena forma fisica. Sto tornando anche al mio peso normale. Non vedo l'ora di giocare una serie di partite. Penso che questo possa cambiare anche lo slancio della squadra. È un momento difficile e serve una sola cosa: stare zitti e lavorare”.

A centrocampo ci sono tante novità. È difficile trovare l'equilibrio con Kevin De Bruyne?

“Non penso. Credo che tutto il centrocampo abbia grandissima qualità. Abbiamo tante opzioni e tutti saranno utili. È un gioco di squadra e tutti devono essere pronti ad aiutare”.

20.11 - Nel pre-partita di Napoli-Bodo/Glimt, match valevole per la terza giornata della Phase League di Champions, il tecnico azzurro Massimiliano Allegri è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Partita importante e decisiva. Qual è il suo stato d'animo?

“Bisogna fare una buona prestazione tecnica, perché si difendono molto bene con il blocco basso. Dobbiamo evitare di fidarci troppo del compagno e non prevedere un errore, come successo a Venezia. Potevamo fare meglio in quell'occasione. Sul piano tecnico si può sempre migliorare. Recuperiamo giocatori: Anguissa, rientra Politano. Vediamo se presto sarà a disposizione anche Vergara, anche se non si è ancora allenato con la squadra. Bisogna avere pazienza. Le qualità ci sono, non possono averle perse, ma in questo momento ci vuole pazienza”.

Come mai la scelta di De Bruyne in regia?

“È una scelta dovuta al fatto che Lobotka e Gilmour hanno giocato tante partite in Nazionale. Anguissa rientra dall'infortunio. Stavolta lo faccio entrare prima, così, se dovesse capitare che si infortuni di nuovo, posso avere un cambio in più. Ma spero che non succeda”.

Qual è la priorità stasera?

“Le partite di Champions sono diverse da quelle di campionato. Bisogna essere ordinati e non perdere la pazienza. Negli ultimi 25 minuti cambiano totalmente, si è visto anche a Villarreal. Bisogna continuare a giocare fino a quando l'arbitro non fischia, ma non dobbiamo avere fretta. Dobbiamo cercare di evitare qualche passaggio intermedio che ci penalizza”.

Cosa serve stasera?

“Ci vuole grande entusiasmo e grande tecnica, precisione nei passaggi e andare a prenderci le cose, perché nessuno ce le regala. La squadra ha valori, ci possone essere momenti di difficoltà durante la stagione e bisogna essere bravi a ribaltare la situazione. Non dobbiamo avere ansia, perché l'ansia ti porta a sbagliare”.

19.49 - Sono ufficiali le formazioni di Napoli-Bodo/Glimt, sfida valida per la terza giornata della fase campionato di Champions League, in programma questa sera alle ore 21 allo stadio Diego Armando Maradona. Dopo le ultime deludenti prestazioni, Massimiliano Allegri valuta il ritorno alla difesa a quattro, abbandonando il 3-4-2-1 utilizzato nelle precedenti uscite. Davanti a Meret schierata la coppia centrale composta da Rrahmani e Rafa Marin, con Di Lorenzo sulla destra e Spinazzola a sinistra. Le novità più importanti riguardano il centrocampo, dove De Bruyne occupa la posizione da regista, con Lobotka che parte dalla panchina. In mediana ritorna dal primo minuto di Anguissa, con McTominay impiegato sul centrosinistra. Nel tridente offensivo Hojlund resta il punto fermo, mentre Politano si riprende una maglia da titolare sulla fascia destra. A sinistra, invece, Noa Lang sostituisce Giovane, nonostante le recenti discussioni sul suo atteggiamento durante la trasferta di Venezia.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Rafa Marin, Spinazzola; Anguissa, De Bruyne, McTominay; Politano, Hojlund, Lang. A disposizione: Contini, Milinkovic-Savic, Badiashile, Gilmour, Olivera, Lucca, Giovane, Beukema, Lobotka. All. Allegri.

BODO/GLIMT (4-3-3) Haikin; Sjøvold, Gundersen, Bjørtuft, Bjørkan; Auklend, Berg, Fet; Blomberg, Helmersen, Hauge. A disposizione: Lund, Nielsen, Aleesami, Maatta, Saltnes, Kitolano, Brynhildsen, Mvuka. All. Knutsen.

19.35 - Il pullman del Napoli è arrivato allo Stadio Diego Armando Maradona. I tifosi azzurri hanno, che attendevano l'arrivo del bus all'esterno dello stadio, ha incitato la squadra chiamata ad una reazione dopo le due sconfitte consevutive in trasferta contro Villarreal e Venezia.

Come arriva il Napoli - Gli azzurri attraversano un momento particolarmente complicato, con cinque sconfitte nelle prime nove partite stagionali tra tutte le competizioni. In Champions League sono arrivati due ko, contro Arsenal (0-1) e Villarreal (3-1), mentre in campionato l'ultima battuta d'arresto è stata quella sul campo del Venezia, vittorioso per 1-0. Il Napoli è ancora alla ricerca dei primi punti europei e non può permettersi ulteriori passi falsi per non compromettere il proprio cammino nella competizione. Allegri dovrà inoltre fare i conti con diverse assenze, soprattutto nel reparto offensivo.

Come arriva il Bodø/Glimt - Il Bodø/Glimt arriva al Maradona con tre punti conquistati nelle prime due giornate di Champions League. Dopo il pesante 5-0 subito all'esordio contro il Bayern Monaco, i norvegesi si sono riscattati battendo 1-0 il Borussia Dortmund grazie alla rete di Fredrik Sjøvold. La squadra di Kjetil Knutsen, alla guida del club dal 2018, è reduce anche dal successo per 2-0 contro l'HamKam nel campionato norvegese, giunto ormai nella sua fase conclusiva. Il Bodø ha costruito negli anni una precisa identità tattica, basata su un calcio organizzato, costruzione dal basso, combinazioni rapide e pressing coordinato.

Massimiliano Allegri valuta il ritorno alla difesa a quattro dopo le ultime uscite con il 3-4-2-1. Davanti a Meret dovrebbe esserci la coppia centrale composta da Rrahmani e Rafa Marin, con Di Lorenzo a destra e Olivera favorito su Spinazzola a sinistra. A centrocampo Lobotka rischia, occhio a De Bruyne play a sorpresa con Anguissa che torna e McTominay a sinistra. In attacco Hojlund è intoccabile, sull'esterno destra torna Politano mentre a sinistra Lang è in vantaggio su Giovane. Sono finiti ai box Neres e Alisson Santos, che si aggiungono alle assenze di Buongiorno, Vergara, Favasuli e Marianucci (fuori lista).

Kjetil Knutsen dovrebbe confermare l'ossatura della squadra che ha battuto il Borussia Dortmund, con il 4-3-3 come sistema di riferimento. Tra i pali spazio ad Haikin, mentre in difesa Sjøvold e Bjørkan agiranno sulle corsie esterne, con Gundersen al centro e il ballottaggio tra Aleesami e Bjørtuft per l'altra maglia. A centrocampo confermati i riferimenti Berg, Fet e Auklend. Nel tridente offensivo Hauge partirà dalla sinistra, con Helmersen al centro. Da valutare invece Blomberg, alle prese con un problema fisico rimediato nell'ultima gara di campionato: qualora non dovesse recuperare, pronto Brynhildsen.

Amici di Tuttonapoli, buonasera e benvenuti a Napoli-Bodo, gara valida per la terza giornata di Champions e già cruciale per il cammino del Napoli in Europa. La squadra di Massimiliano Allegri, ancora ferma a zero punti dopo le prime due partite europee, è chiamata a reagire anche al ko in campionato contro il Venezia. Di fronte ci sarà la formazione norvegese di Kjetil Knutsen, reduce dalla prestigiosa vittoria contro il Borussia Dortmund.