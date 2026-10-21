Formazione Napoli-Roma, Allegri cambia ancora: pronte già tre novità

Napoli-Roma, novità di formazione: Lobotka torna in regia, Badiashile scalpita e Olivera può prendere il posto di Spinazzola

Una delle novità di formazione per Napoli-Roma riguarda Lobotka: lo slovacco dovrebbe riprendere il comando della regia, restituendo al centrocampo azzurro il suo riferimento tecnico in una sfida di grande peso, in programma sabato alle 18 al Maradona. Allegri sembra intenzionato a ritrovare certezze in mezzo al campo, in una fase in cui la squadra ha bisogno di equilibrio e lucidità, e il ritorno del suo regista va proprio in questa direzione.

Badiashile scalpita, Olivera per Spinazzola

Anche Badiashile scalpita per tornare titolare, dopo tre prestazioni convincenti e il turno di riposo concesso in Champions League. Il difensore francese si è guadagnato la fiducia del tecnico con partite solide e vuole confermarsi in un reparto arretrato chiamato a reggere l’urto di un avversario in emergenza. Sulla fascia sinistra, invece, Olivera, ormai a pieno regime dopo i problemi fisici, potrebbe prendere il posto di Spinazzola. Un’alternativa che permetterebbe di dosare le energie in un calendario fittissimo. Lo scrive il Corriere dello Sport, che indica dunque un Napoli in parte rinnovato per provare a ritrovare risultati e identità contro i giallorossi.