Ultim'ora Infortunio Alisson, stesso problema di settembre: i tempi di recupero

Alisson Santos ko: lesione di medio grado al bicipite femorale, stesso infortunio dell’Arsenal e stop di circa un mese

Alisson Santos si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva di medio grado del bicipite femorale sinistro. Il calciatore azzurro ha già iniziato il proprio iter riabilitativo. Un nuovo stop che riguarda lo stesso muscolo dell’infortunio rimediato il 9 settembre in Champions League contro l’Arsenal, e che arriva dopo un recupero faticoso e un rientro in gruppo di pochi giorni fa. Una ricaduta che pesa sull’attacco di Allegri, già privo di Neres, alla vigilia della sfida con il Bodo/Glimt.

Tempi di recupero: circa un mese

Il comunicato non indica la durata dello stop, ma, trattandosi dello stesso tipo di infortunio, anche in questo caso i tempi dovrebbero essere di circa un mese. Un’assenza che coinvolgerebbe gran parte del tour de force ravvicinato, con Roma, Monza, Juventus, Porto e Lazio all’orizzonte, e che costringerebbe il tecnico a rivedere ancora le gerarchie offensive. Le alternative restano contate: Højlund, Giovane, Lang e Lucca, con la necessità di dosare le energie in una fase in cui il Napoli, a zero punti in Champions League dopo due giornate, non può permettersi di sbagliare. Lo staff medico seguirà con prudenza il percorso del brasiliano, per evitare nuove ricadute.