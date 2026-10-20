McTominay a Sky: "È un momento difficile, serve una sola cosa: stare zitti e lavorare!”

Scott McTominay prima di Napoli-Bodø/Glimt: le condizioni fisiche, il momento difficile e l'intesa con De Bruyne.

Nel pre-partita di Napoli-Bodo/Glimt, match valevole per la terza giornata della Phase League di Champions, il centrocampista azzurro Scott McTominay è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

Sulle condizioni fisiche e sul momento del Napoli:

“Sto bene. Passo dopo passo recupero energie e ritrovo la piena forma fisica. Sto tornando anche al mio peso normale. Non vedo l'ora di giocare una serie di partite. Penso che questo possa cambiare anche lo slancio della squadra. È un momento difficile e serve una sola cosa: stare zitti e lavorare”.

A centrocampo ci sono tante novità. È difficile trovare l'equilibrio con Kevin De Bruyne?

“Non penso. Credo che tutto il centrocampo abbia grandissima qualità. Abbiamo tante opzioni e tutti saranno utili. È un gioco di squadra e tutti devono essere pronti ad aiutare”.