Ufficiale Napoli-Roma, arbitra Colombo con Aureliano al Var: la sestina completa

Napoli-Roma, designata la terna: Colombo arbitro, Bindoni e Rossi M. assistenti, Aureliano al VAR. Sfida delle 18

Napoli-Roma, designata la terna arbitrale. A dirigere il big match di sabato alle 18 al Maradona sarà Colombo, con Bindoni e Rossi M. assistenti. Il quarto uomo sarà Sacchi J.L., mentre al VAR ci sarà Aureliano, affiancato dall’AVAR Meraviglia. Una squadra di direzione di gara per una sfida di grande peso, in cui il Napoli di Allegri cerca continuità dopo il 4-3 al Bodo/Glimt e la Roma di Gasperini arriva in emergenza, tra le assenze di Dybala e Koné e il ritorno di Malen dopo la squalifica.

La designazione completa

Arbitro: Colombo

Assistenti: Bindoni e Rossi M.

Quarto uomo: Sacchi J.L.

VAR: Aureliano

AVAR: Meraviglia