Allegri, che sorpresa: subito pronto un rientro per la Roma, oggi lavorerà in gruppo

Napoli, Vergara può essere la sorpresa con la Roma: oggi dovrebbe tornare in gruppo e va verso la convocazione

Vergara potrebbe essere la grande sorpresa della partita con la Roma, in programma sabato alle 18 al Maradona. Il centrocampista dovrebbe rivedersi oggi in gruppo, al lavoro con i compagni, e va verso la convocazione. Un recupero più rapido del previsto, che riporta in primo piano il giovane azzurro dopo l’infortunio al soleo destro rimediato contro la Turchia il 6 ottobre, nel corso della sua ottima esperienza con la Nazionale di Mancini in Nations League. Una notizia incoraggiante per Allegri, in un momento in cui il centrocampo ha pagato più di altri reparti l’emergenza. Lo scrive il Cds oggi in edicola.

Percorso personalizzato, rientro vicino ma con cautela

Da quel momento Vergara ha seguito un percorso personalizzato di riabilitazione, che lo ha portato a ridosso del rientro. Il ritorno è vicinissimo, ma sarà gestito con cautela: lo staff medico non vuole correre rischi e preferisce evitare ricadute, dopo i recenti casi di giocatori fermati subito dopo il recupero. Le previsioni iniziali parlavano di un rientro per la Lazio dell’8 novembre, mentre ora il giovane centrocampista potrebbe tornare a disposizione già per il big match contro i giallorossi, in una partita in cui il Napoli ha bisogno di energie fresche e di soluzioni nuove.