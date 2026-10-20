Tegola Alisson: ecco quante partite rischia di saltare

Il brasiliano potrebbe essere costretto a saltare numerosi appuntamenti tra campionato e Champions League.

Brutte notizie per il Napoli sul fronte infortuni. Il nuovo stop di Alisson Santos rischia di tenere l'attaccante azzurro lontano dal campo per diverse settimane. Come riferisce l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il brasiliano potrebbe essere costretto a saltare numerosi appuntamenti tra campionato e Champions League.

Infortunio Alisson Santos, i tempi di recupero e le partite che salterà

Il quotidiano sottolinea come il calciatore abbia accusato nuovamente un problema fisico dopo quello rimediato contro l'Arsenal lo scorso 9 settembre, che lo aveva già costretto a un lungo periodo di assenza. Il Corriere dello Sport scrive: "Molto sfortunato, Alisson. È una grana ulteriore per l'attacco della squadra, sempre vittima di problemi realizzativi e già priva di Neres e Vergara".

Le previsioni sui tempi di recupero non sono incoraggianti: "Stando ai tempi stimati, Ali dovrebbe saltare almeno otto-nove partite, comprese le trasferte con la Juve e quelle con il Porto e il City in Champions".