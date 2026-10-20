Ultime di formazione Sky, Alllegri sorprende tutti: fuori Lobotka e Gilmour! De Bruyne cambia ruolo

Ultime di formazione Sky, Alllegri sorprende tutti: fuori Lobotka e Gilmour! De Bruyne cambia ruoloTuttoNapoli.net
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Oggi alle 13:03In primo piano
di Arturo Minervini
Il Napoli si prepara ad affrontare questa sera il Bodo/Glimt in Champions League e, secondo le ultime indicazioni di Sky Sport

Il Napoli si prepara ad affrontare questa sera il Bodo/Glimt in Champions League e, secondo le ultime indicazioni di Sky Sport, Massimiliano Allegri sarebbe pronto a rivoluzionare la formazione. Gli azzurri dovrebbero tornare al 4-3-3, con diverse novità soprattutto a centrocampo, dove si profilano due esclusioni eccellenti: quelle di Stanislav Lobotka e Billy Gilmour.

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Davanti ad Alex Meret, la difesa a quattro dovrebbe essere composta da Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Rafa Marin e Leonardo Spinazzola. In mediana spazio al rientrante Frank Anguissa, pronto a partire dal primo minuto accanto a Scott McTominay. La sorpresa principale riguarda però Kevin De Bruyne, che secondo Sky Sport dovrebbe essere impiegato nel ruolo di regista davanti alla difesa, con Gilmour e Lobotka inizialmente in panchina.

Novità anche nel reparto offensivo, dove Allegri dovrebbe affidarsi a Noa Lang e Matteo Politano sulle corsie esterne, entrambi a supporto di Rasmus Hojlund.