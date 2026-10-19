Allarme infortuni? Meret: "Succede a ogni squadra. C'è sempre più intensità..."

Meret commenta l'emergenza infortuni del Napoli dopo la nuova lesione di Alisson Santos e riflette sui rischi legati ai ritmi di gioco

L'emergenza infortuni continua a preoccupare il Napoli, alle prese con numerose assenze e con l'ultima ricaduta di Alisson Santos, che ha riportato una nuova lesione muscolare. Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Bodo/Glimt, Alex Meret è intervenuto in conferenza stampa, soffermandosi sulle possibili cause dei tanti problemi fisici che stanno colpendo la rosa azzurra.

Meret sull'emergenza infortuni: “Se non sei al 100% rischi ricadute”

Interrogato sulle cause dei numerosi problemi muscolari, il portiere azzurro ha dichiarato: "Non lo so, ormai c'è sempre più intensità, corsa, partite. Se non sei al 100% rischi infortuni o ricadute. Purtroppo vorremmo essere sempre tutti disponibili, ma questi eventi succedono a tutte le squadre, non solo a noi. Resta adattarsi".