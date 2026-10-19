Allarme infortuni? Meret: "Succede a ogni squadra. C'è sempre più intensità..."
Meret commenta l'emergenza infortuni del Napoli dopo la nuova lesione di Alisson Santos e riflette sui rischi legati ai ritmi di gioco
L'emergenza infortuni continua a preoccupare il Napoli, alle prese con numerose assenze e con l'ultima ricaduta di Alisson Santos, che ha riportato una nuova lesione muscolare. Alla vigilia della sfida di Champions League contro il Bodo/Glimt, Alex Meret è intervenuto in conferenza stampa, soffermandosi sulle possibili cause dei tanti problemi fisici che stanno colpendo la rosa azzurra.
Meret sull'emergenza infortuni: “Se non sei al 100% rischi ricadute”
Interrogato sulle cause dei numerosi problemi muscolari, il portiere azzurro ha dichiarato: "Non lo so, ormai c'è sempre più intensità, corsa, partite. Se non sei al 100% rischi infortuni o ricadute. Purtroppo vorremmo essere sempre tutti disponibili, ma questi eventi succedono a tutte le squadre, non solo a noi. Resta adattarsi".
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Giornalista, match analyst e volto della cantera di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, dove segue l’attualità del Napoli con approfondimenti e analisi.
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