Allegri ribadisce la fiducia a Lucca: "Deve stare sereno, troverà la sua dimensione e i gol"

Max Allegri ribadisce la fiducia in Lucca: il centravanti è in difficoltà, ma deve restare sereno perché arriveranno anche i gol

Continua a non decollare l'avventura di Lorenzo Lucca al Napoli. Nonostante stia trovando minutaggio in campo, l'attaccante continua a vivere un momento di difficoltà, ma ecco che Massimiliano Allegri ribadisce ancora una volta pubblicamente la sua fiducia. Alla vigilia della gara contro il Villarreal, il tecnico del Napoli ha parlato del percorso necessario per ritrovare serenità e gol. Di seguito le sue dichiarazioni.

Allegri su Lucca: “Deve stare sereno, troverà la sua dimensione”

In conferenza stampa Allegri ha dichiarato: “Lucca è un giocatore del Napoli, ci hanno investito molto, ha qualità importanti e le ha dimostrate a Udine. Magari sta vivendo un momento di difficoltà, ma nell'approccio alla partita, nella disponibilità che mette in campo per i compagni, è molto importante”. Il tecnico ha poi aggiunto: “Credo che piano piano riuscirà a trovare la sua dimensione, arriverà a fare gol. Tra l'altro in pre-campionato era partito molto bene, facendo delle buone prestazioni e facendo anche dei gol. Io sono fiducioso, Lorenzo deve stare sereno perché come centravanti nella squadra c'è lui e c'è Hojlund. Gli altri sono più per le emergenze”.