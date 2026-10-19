Caiazza: "De Bruyne si deve calare di più nella realtà Napoli. Se Allegri fa una richiesta..."

Salvatore Caiazza analizza l'atteggiamento in campo di Kevin De Bruyne e chiede al belga di adattarsi alle richieste di Allegri

Kevin De Bruyne deve adattarsi alle richieste di Massimiliano Allegri e calarsi maggiormente nella realtà del Napoli. È il pensiero del giornalista Salvatore Caiazza, intervenuto nel corso di Ne Parliamo il Lunedì, trasmissione di Canale 8. Pur considerandolo un calciatore imprescindibile, Caiazza ha analizzato l'atteggiamento del centrocampista belga, per poi soffermarsi anche sulla gestione dello staff medico azzurro.

Caiazza su De Bruyne: “Si deve un po' calare nella realtà Napoli”

"De Bruyne? Per me giocano lui e altri dieci, però secondo me si deve un po' calare nella realtà che lui si è scelto. L'anno scorso è andata come è andata, ma quest'anno ha scelto di rimanere. Se Allegri gli chiede una cosa, deve farla. Per me De Bruyne si sente un po' il Marchese del Grillo, come lo era De Laurentiis qualche anno fa. Infortuni? Pensavano che mandando a casa il dottor Raffaele Canonico si sarebbero risolti tutti i problemi. Canonico si è presentato a Castel Volturno e non lo hanno fatto neanche entrare", le parole di Salvatore Caiazza.