De Bruyne playmaker, Condò: “Deve cambiare atteggiamento e diventare leader del Napoli”

Paolo Condò analizza il nuovo ruolo di De Bruyne contro il Bodø/Glimt e indica cosa deve cambiare nel belga.

Nel pre-partita di Napoli-Bodo/Glimt su Sky Sport, match valevole per la terza giornata della Phase League di Champions, il giornalista Paolo Condò ha parlato del nuovo ruolo disegnato da Massimiliano Allegri per Kevin De Bruyne, che giocherà contro il Bodo/Glimt al centro del centrocampo a tre con Anguissa e McTominay.

De Bruyne può fare il regista?

"Sì, però deve cambiare atteggiamento, è fondamentale. È stato un giocatore che valeva 9, adesso vale 7,5, magari 8. Ma giocava accanto a calciatori che valevano 9 o 10: Haaland, Foden, Rodri e gli altri. Adesso è sceso il suo livello e, conseguentemente, anche quello dei suoi compagni di squadra. I giocatori del Napoli non valgono quanto quelli del Manchester City. Deve farsene una ragione, anzi deve dire: ‘Ero un leader lì e adesso devo diventare il leader di questo gruppo’”.