Frosinone, Raimondo-show svela: “Da piccolo simpatizzavo Napoli, amavo Cavani”

Sette gol in campionato e una tripletta contro il Sassuolo: Antonio Raimondo sta vivendo un momento straordinario con il Frosinone.

Sette reti in campionato, il primo posto nella classifica marcatori e una tripletta nell'ultima sfida contro il Sassuolo. Antonio Raimondo si sta prendendo la scena con la maglia del Frosinone, confermandosi tra i protagonisti di questo avvio di stagione. Dopo l'ultima prestazione da incorniciare, l'attaccante è intervenuto ai microfoni di “Deejay Football Club”, la trasmissione di Radio Deejay, raccontando le proprie sensazioni e svelando un legame con i colori azzurri che risale all'infanzia.

Raimondo e il Napoli, l'ammirazione per Cavani

Tra i suoi idoli c'è Edinson Cavani, protagonista con la maglia del Napoli e modello a cui Raimondo si è ispirato fin da bambino. L'attaccante del Frosinone ha spiegato di essere sempre stato simpatizzante della squadra azzurra, affascinato soprattutto dalla grinta e dalla disponibilità al sacrificio dell'attaccante uruguaiano: “Io ho sempre guardato, da quando ero piccolo, Cavani del Napoli e mi ha sempre affascinato. Guardavo le partite del Napoli perché sono simpatizzante, quindi lo amavo per come rincorreva indietro, per la fame, la cattiveria, tutto”. Parole che raccontano l'ammirazione per un ex azzurro rimasto nel cuore di tanti tifosi e diventato un punto di riferimento anche per il giovane centravanti.