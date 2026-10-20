Napoli-Bodo, Del Piero: “Ci sono le condizioni per riscattarsi. Ko di Venezia può essere stato un caso”
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Alessandro Del Piero a Sky Sport analizza Napoli-Bodø/Glimt e invita gli azzurri a reagire dopo il ko di Venezia.
Nel pre-partita di Napoli-Bodo/Glimt, match valevole per la terza giornata della Phase League di Champions, l'ex calciatore Alessandro Del Piero è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.
C'è tensione all'interno del Napoli?
“Ha perso una partita sbagliando un rigore e tirando tanto in porta. Sono cose che capitano. Sta al Napoli stesso confermare che è stato un caso. Stasera ci sono le condizioni ideali: c'è una squadra rompiscatole, ma anche un'opportunità importante di riscatto. Se stanno bene lo vedremo stasera, penso che faranno una buona gara”.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e di Radio Tutto Napoli, segue le vicende del Calcio Napoli con notizie ed approfondimenti
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