Napoli-Bodo, Del Piero: “Ci sono le condizioni per riscattarsi. Ko di Venezia può essere stato un caso”

Alessandro Del Piero a Sky Sport analizza Napoli-Bodø/Glimt e invita gli azzurri a reagire dopo il ko di Venezia.

Nel pre-partita di Napoli-Bodo/Glimt, match valevole per la terza giornata della Phase League di Champions, l'ex calciatore Alessandro Del Piero è intervenuto ai microfoni di Sky Sport.

C'è tensione all'interno del Napoli?

“Ha perso una partita sbagliando un rigore e tirando tanto in porta. Sono cose che capitano. Sta al Napoli stesso confermare che è stato un caso. Stasera ci sono le condizioni ideali: c'è una squadra rompiscatole, ma anche un'opportunità importante di riscatto. Se stanno bene lo vedremo stasera, penso che faranno una buona gara”.