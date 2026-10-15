Scotto: "Mi ha lasciato perplesso una frase di Manna"

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Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma, è intervenuto sul suo canale YouTube per commentare il momento del Napoli, dopo la batosta di Villarreal in Champions League e alla vigilia della trasferta di Venezia. Al centro dell’analisi i risultati altalenanti degli azzurri e le scelte di Allegri: "Il tema della cessione del Napoli oggi non esiste. Pensiamo al campo e a questa stagione.

Mi lascia perplesso sentire Manna ancora parlare di rinnovi con una squadra che ha perso la sua identità e ha perso forse fame e stimoli con una vecchia guardia forse un po' sazia. Se su McTominay non c'è accordo economico, vuol dire che non c'è al momento trattativa. Lui ha due anni di contratto, farà la prossima stagione e questa e poi si vedrà. Oggi serve dare spina dorsale e organizzazione alla squadra".

