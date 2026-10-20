Venezia-Napoli, Collovati: "Ho una sola chiave di lettura"

"Ho una sola chiave di lettura, non puoi perdere col Venezia. Tutto qua. Col Venezia a zero punti in classifica non perdi. C'è una differenza enorme tra le due rose e non basta dire che loro avevano cambiato allenatore". Lo ha detto Fulvio Collovati a Televomero. In studio si discute dell'ultimo ko del Napoli in campionato, quello di sabato al Penzo contro la squadra allenata da Nicola.

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