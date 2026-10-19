Sciopero autotrasportatori, Campania paralizzata: tir fermi, autostrade bloccate e lunghe code

Prosegue la protesta degli autotrasportatori contro il caro carburanti, iniziata venerdì scorso e ancora in corso in Campania

Prosegue la protesta degli autotrasportatori contro il caro carburanti, iniziata venerdì scorso e ancora in corso in Campania e in diverse regioni del Sud Italia. La mobilitazione sta provocando pesanti ripercussioni sulla viabilità, con blocchi nei principali snodi autostradali, mezzi pesanti fermi al porto di Napoli e difficoltà negli approvvigionamenti. Da due giorni, inoltre, si registra una crescente carenza di generi alimentari sugli scaffali dei supermercati.

Particolarmente critica la situazione lungo l'autostrada in direzione Caserta Sud e Napoli, dove lo stop dei tir sta causando forti rallentamenti in entrambe le direzioni. I blocchi, avviati già domenica sera nelle zone di Caianello e Caserta Sud, interessano anche la barriera di Napoli Nord, nei pressi di uno dei principali poli industriali del Mezzogiorno, la cui attività risulta fortemente rallentata.

Lunghe code si registrano ai caselli autostradali in ingresso a Napoli e lungo la Tangenziale, con pesanti disagi per gli automobilisti.

Protesta contro il caro carburanti, disagi sulla A1 e sulla A30: traffico in tilt tra Napoli e Caserta

Situazione complicata anche sulla A30 Caserta-Salerno. Autostrade per l'Italia ha comunicato la chiusura temporanea del collegamento tra la A1 Milano-Napoli e la A30 per i veicoli provenienti da Napoli, a causa della manifestazione.

Secondo quanto riferito dalla società, si registrano due chilometri di coda tra Villa Literno-Pomigliano e la barriera di Napoli Nord in direzione Roma, oltre ad altri due chilometri tra Napoli Nord e Caserta Nord. Sulla A30, invece, sono segnalati tre chilometri di rallentamenti tra Maddaloni e il bivio con la A1 verso Caserta.

Disagi anche al casello di Palma Campania, dove la circolazione risulta paralizzata, mentre continua la protesta degli autotrasportatori all'uscita di Nola. Quest'ultima era già stata interessata dai blocchi durante il fine settimana, rimossi temporaneamente nella giornata di domenica prima della ripresa dell'agitazione.