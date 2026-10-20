Ufficiale
Torna il maltempo in Campania: allerta arancione da mezzanotte, i dettagli
La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore arancione, valido dalla mezzanotte e in vigore per tutta la giornata di mercoledì 21 ottobre. L'allerta è in vigore sulla zona 1 (Piana campana; Napoli; Isole; Area Vesuviana); zona 2 (Alto Volturno e Matese); zona 3 (Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini) e zona 4 (Alta Irpinia e Sannio). Si prevedono, infatti, soprattutto nella prima parte della giornata, precipitazioni locali o sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, localmente di moderata o forte intensità. Molti comuni hanno disposto per domani la chiusura delle scuole.
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Giornalista di TuttoNapoli.net e conduttore radiofonico su Radio Tutto Napoli. Segue da anni le vicende del Napoli con notizie e approfondimenti e collabora inoltre con il Corriere dello Sport.
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