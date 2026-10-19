Allegri cambia ancora? Sky: "Sul modulo sta valutando ritorno al passato"

Napoli, Allegri pensa al ritorno alla difesa a quattro: domani contro il Bodo/Glimt Højlund torna titolare

Allegri riflette sul sistema di gioco. Dopo l’ennesima battuta d’arresto, il tecnico sta valutando il ritorno alla difesa a quattro, abbandonando almeno per ora la linea a tre che sembrava aver restituito equilibrio dopo il 3-0 al Frosinone. Una riflessione a tutto campo, maturata nelle ultime ore a Castel Volturno e arrivata alla vigilia di una sfida di Champions League in cui il Napoli, a zero punti dopo due giornate, non può più permettersi di sbagliare contro il Bodo/Glimt. Lo riporta Sky Sport.

Højlund torna titolare domani

Sul fronte delle scelte, la novità più chiara riguarda l’attacco: Højlund tornerà titolare domani, a guidare il reparto offensivo del Maradona. Il danese ha avuto modo di rifiatare e il tecnico punta su di lui per ritrovare i gol che finora sono mancati nelle gare più importanti. Il cambio di modulo, se confermato, porterebbe a ridisegnare anche gli altri reparti, con il possibile ritorno di un centrocampo a due e di un tridente alle spalle del centravanti. Allegri scioglierà i dubbi soltanto dopo la rifinitura, in una serata in cui servono risposte di carattere e di gioco.