Tuttonapoli Allegri out? Per il sondaggio di Tuttonapoli plebiscito per il sì. Ed anche subito

Il nostro sondaggio su TuttoNapoli.net sull'esonero di Allegri registra quasi 2000 voti: oltre il 72% chiede il cambio immediato in panchina

Il futuro di Massimiliano Allegri è il tema più caldo del momento in casa Napoli. Dopo le cinque sconfitte nelle prime nove partite stagionali, il ko contro il Villarreal in Champions League e la battuta d'arresto con il Venezia, i tifosi azzurri e lettori di TuttoNapoli.net hanno espresso un verdetto netto attraverso il nostro sondaggio sulla posizione del tecnico livornese. Su 1.900 voti complessivi, ben il 72,58% ritiene che Allegri meriti l'esonero immediato, senza attendere le prossime sfide contro Bodo/Glimt e Roma.

Sondaggio TuttoNapoli, quasi nove tifosi su dieci favorevoli all'esonero di Allegri

Aggiungendo il 14,58% di chi è favorevole all'esonero ma vorrebbe aspettare almeno la partita contro il Bodo/Glimt, la percentuale di chi ritiene necessario un cambio in panchina sale all'87,16%. Soltanto il 9,32% sostiene che Allegri non meriti l'esonero, mentre il restante 3,53% si oppone per ragioni economiche, considerando troppo pesante l'ingaggio dell'allenatore. Un risultato che fotografa il malcontento dei lettori che hanno partecipato alla votazione, con una larga maggioranza che chiede una svolta immediata alla guida tecnica del Napoli.