Ultim'ora Allegri rischia l'esonero? Sky: il gruppo è con lui, ma la società riflette

Massimo Ugolini fa il punto sulla posizione di Allegri: lo spogliatoio sostiene il tecnico, ma altri risultati negativi potrebbero pesare

La posizione di Massimiliano Allegri non sarebbe attualmente in discussione, ma ulteriori passi falsi potrebbero spingere il Napoli a valutare un cambio in panchina. A fare il punto è Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, intervenuto nel corso di Ne Parliamo il Lunedì su Canale 8. Secondo il giornalista, lo spogliatoio azzurro sarebbe ancora pienamente dalla parte dell'allenatore, a differenza di quanto accaduto durante la gestione Garcia. La società, tuttavia, starebbe già riflettendo sul da farsi qualora dovessero arrivare altri due risultati negativi.

Ugolini: “Il gruppo è fortemente con Allegri, ma con altri due ko la società rifletterà”

"Esonero Allegri? Il gruppo è fortemente con Allegri, cosa che è in discontinuità rispetto a quando c'era Garcia. Dovessero arrivare altri due risultati negativi, sicuramente una riflessione la società la farà. Anzi, la starà già facendo perché bisogna pensare negativo. Difficile non possa pensare di trovare una soluzione alternativa se dovessero arrivare altri due risultati negativi", le parole di Massimo Ugolini.