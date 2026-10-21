Ufficiale Castel Volturno, il report del club: Vergara è tornato in campo!

Antonio Vergara ha riassaporato il campo d'allenamento all'indomani di Napoli-Bodo/Glimt: ha svolto lavoro personalizzato.

Archiviata la vittoria per 4-3 contro il Bodo/Glimt in Champions League, il Napoli è tornato subito al lavoro per preparare il prossimo impegno. Gli azzurri affronteranno la Roma sabato alle ore 18 al Maradona. La squadra ha sostenuto una seduta mattutina al Training Center, con una notizia positiva riguardante Vergara, che ha svolto parte dell'allenamento insieme ai compagni prima di proseguire con un programma personalizzato in campo.

Il report dell'allenamento del Napoli

Di seguito il report ufficiale pubblicato dal club: "SSC Napoli Training Center- Dopo la vittoria in Champions gli azzurri tornano ad allenarsi in vista della prossima gara di campionato, sabato alle 18:00 al Maradona contro la Roma. Il gruppo è stato impegnato in una seduta mattutina svolgendo riscaldamento ed esercitazione in fase di possesso. Chiusura di sessione con una serie di partitine. Vergara ha svolto parte dell'allenamento con il gruppo e lavoro personalizzato in campo".