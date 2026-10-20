Conferme su De Bruyne play: Allegri lo avrebbe voluto lì già contro il Villarreal

Torna Anguissa contro il Bodo. Il centrocampista del Napoli ha smaltito i problemi fisici, e il centrocampo azzurro così è pronto a cambiare volto. Stasera Kevin De Bruyne farà il regista, con Anguissa e McTominay a completare la mediana. È l’idea che Allegri accarezzava già per la sfida di Villarreal e che stasera prenderà forma. Già in Spagna l'allenatore del Napoli avrebbe voluto Kdb in quella posizione da regista basso. Lo riporta Sky Sport.

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