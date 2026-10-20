De Bruyne alla Modric, Allegri insiste: l'ultima idea per stasera

De Bruyne play con Lobotka in panchina. Il belga alla Modric è l'ultima idea di Allegri per provare a battere il Bodo. Un pensiero già chiaro dopo Frosinone quando KDB disse che si sentiva comunque un numero 8 o un numero 10. Ma Allegri è convinto che il belga possa agire da regista basso in un centrocampo a tre proprio come il croato lo scorso anno al Milan con Max. E allora questa sera secondo le indicazioni della vigilia, ecco De Bruyne pronto da vertice basso con al suo fianco McTominay e Anguissa. Aspettando le formazioni ufficiali, vedremo qualche sarà il rendimento dell'ex City in un ruolo per lui comunque inedito, o quasi.