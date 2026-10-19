Napoli-Bodo, il Maradona non si accende: la stima e il dato della prevendita

Napoli-Bodo/Glimt, il Maradona non fa il pienone: meno di 40mila spettatori nonostante i prezzi bassi e la Champions

Il Maradona non farà il pienone per Napoli-Bodo/Glimt. Secondo le indicazioni sul botteghino, gli spettatori saranno meno di 40mila per la sfida di Champions League, in programma stasera alle 21:00. Un dato che racconta la risposta tiepida della tifoseria, nonostante la politica di prezzi più bassi scelta dalla società: l’entusiasmo registrato per il sold-out contro il Frosinone sembra ormai lontano, dopo la batosta di Villarreal e il ko di Venezia.

Pesa il momento: tifosi in attesa di una reazione

A incidere, con ogni probabilità, è il clima di delusione che circonda gli azzurri, a zero punti in Champions League dopo due giornate e reduci da cinque sconfitte nelle prime nove partite della stagione. Come riferisce il Corriere dello Sport, la partita contro i norvegesi non ha acceso la piazza come ci si aspettava, e le tribune non saranno piene nemmeno in una serata così importante. Per la squadra di Allegri sarà dunque fondamentale rispondere sul campo, ritrovando risultati e identità, per riaccendere l’affetto di un pubblico che ha bisogno di nuovi motivi per riempire lo stadio.