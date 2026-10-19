Napoli-Bodo, il Maradona non si accende: la stima e il dato della prevendita
Il Maradona non farà il pienone per Napoli-Bodo/Glimt. Secondo le indicazioni sul botteghino, gli spettatori saranno meno di 40mila per la sfida di Champions League, in programma stasera alle 21:00. Un dato che racconta la risposta tiepida della tifoseria, nonostante la politica di prezzi più bassi scelta dalla società: l’entusiasmo registrato per il sold-out contro il Frosinone sembra ormai lontano, dopo la batosta di Villarreal e il ko di Venezia.
Pesa il momento: tifosi in attesa di una reazione
A incidere, con ogni probabilità, è il clima di delusione che circonda gli azzurri, a zero punti in Champions League dopo due giornate e reduci da cinque sconfitte nelle prime nove partite della stagione. Come riferisce il Corriere dello Sport, la partita contro i norvegesi non ha acceso la piazza come ci si aspettava, e le tribune non saranno piene nemmeno in una serata così importante. Per la squadra di Allegri sarà dunque fondamentale rispondere sul campo, ritrovando risultati e identità, per riaccendere l’affetto di un pubblico che ha bisogno di nuovi motivi per riempire lo stadio.
UEFA Champions League 2026-2027
|VS
|Napoli
|Bodo/Glimt
Editore TC&C srl - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro