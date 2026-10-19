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Napoli-Bodo, Meret in conferenza al fianco di Allegri: tra poco su TN
La conferena stampa di Alex Meret alla vigilia di Napoli-Bodo valida per la terza giornata di Champions League
Al Maradona arriva il Bodo-Glimt e c'è un solo risultato per la squadra di Massimiliano Allegri. Quest'oggi giornata di vigilia e quindi di conferenze stampa: ad affiancare iIl tecnico del Napoli dalle ore 15.15 nella sala conferenze di Castel Volturno ci sarà il portiere azzurro Alex Meret che presenterà la sfida valida per la terza giornata di Champions League. Appuntamento dunque alle 15.15 con la conferenza stampa di Max Allegri e Alex Meret. Come sempre, potrete leggere tutto in tempo reale su Tuttonapoli.net e commentare le dichiarazioni con noi su Radio Tutto Napoli.
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