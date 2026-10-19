Slitta il rientro di Buongiorno: niente campo nel 2026, si punta a gennaio

Si allungano i tempi di recupero di Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli sottoposto lo scorso luglio a un intervento chirurgico per una lesione al menisco. L'ex Torino, escluso sia dalla lista per la Serie A che da quella per la Champions League, prosegue il percorso riabilitativo e non tornerà in campo prima del 2027.

Napoli, le ultime su Buongiorno

A fare il punto sulle sue condizioni è Il Mattino, che conferma come il recupero proceda lentamente e senza accelerazioni: "L'ex capitano del Torino sta continuando la sua lenta attività di recupero. Il 2026 si chiuderà senza sorprese. E senza partite. Se ne parla a gennaio per rivederlo in campo".

Il Napoli dovrà dunque fare a meno di Buongiorno per tutto il resto dell'anno, con l'obiettivo di ritrovare il centrale difensivo a partire da gennaio, compatibilmente con i progressi del percorso di recupero.