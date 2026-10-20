Sorpresa De Bruyne play: ricordate l'ultimo regista che non fu Lobotka o Gilmour?

Allegri sembra pronto a cambiare il suo Napoli. Nelle ipotesi di formazione della vigilia De Bruyne è pronto ad agire da play. L'ultima volta che il Napoli ha giocato senza Lobotka e Gilmour in cabina di regia, quel ruolo lo aveva ricoperto Elmas, oggi all'Atalanta in prestito dal Lipsia. Era una situazione di emergenza quella dello scorso anno mentre adesso quella di Allegri è una scelta tecnica con Stani in panchina all'inizio, secondo Sky Sport. E De Bruyne ad agire come regista, ruolo per lui insolito ma nel quale secondo l'allenatore del Napoli può far bene.