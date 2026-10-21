Ultim'ora Torna il sold out al Maradona? Biglietti quasi finiti per Napoli-Roma: il dato

Napoli-Roma verso il sold-out: ultimi posti in Tribuna Posillipo, esauriti quasi tutti gli altri settori del Maradona

Napoli-Roma va verso il sold-out. A pochi giorni dal big match di sabato alle 18 al Maradona, la prevendita racconta un entusiasmo che si è riacceso dopo i giorni difficili seguiti alla batosta di Villarreal e al ko di Venezia. Il successo per 4-3 sul Bodo/Glimt in Champions League ha restituito fiducia all’ambiente e la risposta del pubblico è arrivata puntuale, in una sfida che può dare indicazioni importanti sia sul rendimento della squadra di Allegri sia sulla corsa alle posizioni di vertice. In realtà già prima di ieri la prevendita stava andando molto bene.

Ultimi posti in Tribuna Posillipo, esauriti quasi tutti i settori

La situazione dei biglietti è molto chiara: sono rimasti gli ultimi posti in Tribuna Posillipo, mentre la disponibilità è media per la Curva B inferiore e bassa per la Curva A inferiore e per i distinti inferiori. Tutti gli altri settori risultano invece esauriti. Un quadro che segna un netto cambio di passo rispetto alla risposta fredda registrata per la partita con i norvegesi, quando il pienone sembrava lontano e il Maradona è rimasto sui 40mila spettatori. Contro i giallorossi, l’atmosfera sarà molto diversa, con un pubblico pronto a sostenere gli azzurri in una serata in cui servono punti, continuità e risposte di carattere.