Vergara vede il rientro, l'obiettivo è la Roma: le ultime
Antonio Vergara si avvicina al ritorno in campo. Il centrocampista del Napoli ha ricevuto risposte positive dagli ultimi controlli medici e punta a tornare a disposizione di Massimiliano Allegri per la sfida contro la Roma. Come riferisce Il Mattino, il fantasista di Frattamaggiore non sarà disponibile per l'impegno di domani sera, ma il recupero procede spedito.
Vergara, pronto al rientro in campo
Il quotidiano sottolinea, tuttavia, la necessità di procedere con prudenza, soprattutto alla luce dei precedenti problemi fisici del calciatore: "Attenzione, perché visto i tre precedenti, meglio per lo staff medico essere certi al cento per cento, prima di dare il via libera al fantasista di Frattamaggiore".
Tempi più lunghi, invece, per Favasuli, il cui rientro tra i convocabili è previsto soltanto per la fine di novembre. Entrambi i giocatori, ricorda Il Mattino, hanno rimediato i rispettivi infortuni durante gli impegni con la Nazionale.
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