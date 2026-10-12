Prima pagina

Milan in affanno, La Gazzetta dello Sport: "Così no"

Milan in affanno, La Gazzetta dello Sport: "Così no"TuttoNapoli.net
© foto di Giacomo.Iacobellis
Oggi alle 07:54Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Spazio anche alla Juventus, reduce da una partita complicata a Cagliari. "Juve, punto di rabbia"

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport di lunedì 12 ottobre 2026 dedica grande spazio alle difficoltà del Milan, protagonista del titolo principale: "Così no". I rossoneri non riescono a trovare continuità e il pareggio contro il Sassuolo alimenta le tensioni nell'ambiente milanista. Nel mirino finiscono anche le scelte societarie, con il quotidiano che titola: "Amorim accusa, Cardinale deluso". Non basta la prestazione di Rabiot a evitare un altro passo falso, mentre il tecnico commenta con amarezza: "Vittoria buttata".

Spazio anche alla Juventus, reduce da una partita complicata a Cagliari. "Juve, punto di rabbia" è il titolo scelto dalla rosea, che sottolinea gli errori dei bianconeri e racconta la lite tra Luciano Spalletti e Pisacane.

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