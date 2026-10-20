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Napoli in Champions, Gazzetta dello Sport: "Allegri si gioca tanto col Bodo"

Napoli in Champions, Gazzetta dello Sport: "Allegri si gioca tanto col Bodo"TuttoNapoli.net
martedì 20 ottobre 2026, 07:55Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
"Servono gol, salva Champions", con un riferimento alle difficoltà offensive delle due squadre e all'importanza dei prossimi impegni.

La Gazzetta dello Sport oggi in edicola, martedì 20 ottobre 2026, dedica l'apertura alle sfide europee di Roma e Napoli, chiamate a dare una svolta alla propria stagione in Champions League. Il titolo scelto dalla Rosea è emblematico: "Servono gol, salva Champions", con un riferimento alle difficoltà offensive delle due squadre e all'importanza dei prossimi impegni.

Napoli, Allegri si gioca tanto contro il Bodo/Glimt

Particolare attenzione alla situazione del Napoli di Massimiliano Allegri, atteso questa sera dalla sfida casalinga contro il Bodo/Glimt. La Gazzetta sottolinea: "Allegri si gioca tanto col Bodo", evidenziando il peso di una partita che potrebbe rappresentare uno snodo fondamentale per il cammino europeo degli azzurri.