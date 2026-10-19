Prima pagina

Tonfo Juve, Gazzetta dello Sport: "Spalletti a picco"

Tonfo Juve, Gazzetta dello Sport: "Spalletti a picco"
Oggi alle 07:57Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Spazio anche alle parole di Luciano Spalletti: "Ora non so se la squadra mi segue"

La prima pagina de La Gazzetta dello Sport di oggi, lunedì 19 ottobre 2026, dedica ampio spazio alla pesante sconfitta della Juventus e al successo del Milan contro l'Atalanta. Il titolo principale è riservato ai bianconeri: "Spalletti a picco", accompagnato dal richiamo "Juve fischiatissima (0-3), Gattuso sempre primo".

Il quotidiano sottolinea il momento difficile della formazione juventina, travolta dalla Lazio e scivolata a otto punti dalla vetta della classifica. Spazio anche alle parole di Luciano Spalletti: "Ora non so se la squadra mi segue". La Gazzetta evidenzia inoltre la dura risposta del tecnico a Bremer e il malcontento dei tifosi, che sognano il ritorno di Antonio Conte.