Prima pagina
Tonfo Juve, Gazzetta dello Sport: "Spalletti a picco"
Spazio anche alle parole di Luciano Spalletti: "Ora non so se la squadra mi segue"
La prima pagina de La Gazzetta dello Sport di oggi, lunedì 19 ottobre 2026, dedica ampio spazio alla pesante sconfitta della Juventus e al successo del Milan contro l'Atalanta. Il titolo principale è riservato ai bianconeri: "Spalletti a picco", accompagnato dal richiamo "Juve fischiatissima (0-3), Gattuso sempre primo".
Il quotidiano sottolinea il momento difficile della formazione juventina, travolta dalla Lazio e scivolata a otto punti dalla vetta della classifica. Spazio anche alle parole di Luciano Spalletti: "Ora non so se la squadra mi segue". La Gazzetta evidenzia inoltre la dura risposta del tecnico a Bremer e il malcontento dei tifosi, che sognano il ritorno di Antonio Conte.
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Giornalista e vice-direttore di TuttoNapoli.net. Opinionista su Radio TuttoNapoli e Tmw Radio ed è presenza televisiva su Otto Channel, occupandosi inoltre di comunicazione e social media.
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