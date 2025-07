Dimaro, day 10: amichevole e serata musicale, il programma del penultimo giorno

Siamo giunti quasi alla fine del ritiro di Dimaro-Folgarida. Il Napoli vivrà oggi il decimo e penultimo giorno di questa prima parte della preparazione estiva. In questo sabato 26 luglio gli azzurri affronteranno il Catanzaro nella seconda amichevole stagione: fischio d'inizio in programma alle 18.

In mattinata è previsto, come di consueto, l'allenamento alle 10:30. In serata, invece, la serata musicale, con Rosario Miraggio special guest, previsto per le 21. Tuttonapoli.net, come sempre, vi racconterà tutto in diretta testuale