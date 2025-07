Rileggi live Dimaro, day 7: seduta mattutina, solo lavoro a secco per McTominay e Simeone. Out Politano e Gilmour

Si chiude qui il racconto dell'allenamento mattutino nel settimo giorno del ritiro di Dimaro. Restate su Tuttonapoli.net per il notiziario e ulteriori approfondimenti sul nostro portale e sulle nostre app gratuite

12.10 - Gli azzurri fanno ritorno negli spogliatoi, termina qui la seduta mattutina.

12.02 - Termina il lavoro atletico, azzurri riuniti a centrocampo per la sessione di stretching.

11.38 - Antonio Conte e Giovanni Manna a colloquio seduti in panchina. Molto probabile che il tecnico e il ds stiano programmando i prossimi arrivi, Milinkovic-Savic è infatti sempre più vicino al Napoli.

11.35 . McTominay esce dal gruppo e continua il lavoro a secco da solo insieme ad un preparatore atletico.

11.24 - Azzurri divisi in gruppetti per i giri di campo e le ripetute. Ci sono anche Anguissa e Raspadori, per loro si era trattato solo di una botta. In gruppo anche McTominay e Simeone.

11.22 - Assente anche oggi Billy Gilmour.

11.21 - Arriva anche Politano, che seduto sul contenitore delle bibite assiste all'allenamento dei compagni in ciabatte e con una borsa del ghiaccio sulla coscia destra.

11.20 - Termina l'esercitazione.

11.19 - Infortunio anche per Raspadori che si contorce a terra davanti alla porta, altro intervento dello staff medico. Non sembra nulla di grave neanche per l'attaccante che si rialza.

11.18 - Anguissa a terra dopo una botta, il centrocampista si rialza dopo l'intervento dello staff medico.

11.00 - Nella metà campo alla sinistra della tribuna centrale si iniziano ad allenare a parte anche McTominay e Simeone, insieme a loro Saco, Obaretin e Sgarbi.

10.56 - Scott McTominay e Giovanni Simeone ancora fermi ai box. i due azzurri assistono all'allenamento dei compagni seduti a bordo campo sul contenitore delle bibite.

10.55 - Alessandro Buongiorno effettua lavoro differenziato a bordo campo.

10.51 - Sul campo 2 si allenano con i preparatori dei portieri Meret, Ferrante e Turi.

10.50 - Esercitazione a metà campo attacco contro difesa: fucsia contro blu.

In fucsia: Di Lorenzo, Marianucci, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Hasa, De Bruyne; Zanoli, Lucca, Lang.

In blu: Mazzocchi, Rrahmani, Beukema, Spinazzola, Vergara, Lobotka, Raspadori; Neres, Lukaku, Zerbin.

In porta Contini.

10.48 - Termina il torello.

10.40 - Si aprono i cancelli, la squadra è già in campo divisa in due gruppi per una sessione di torello.

10.30 - L'apertura dei cancelli è stata posticipata alle 10.40, tantissimi tifosi in fila all'esterno dello stadio anche oggi.

Amici di Tuttonapoli, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale della seduta mattutina nella settima giornata di allenamenti a Dimaro-Folgarida. La squadra di Antonio Conte torna a calcare il terreno di gioco dello Stadio Comunale di Carciato dopo il primo test amichevole di ieri, terminato 2-0 in favore dell'Arezzo. Conte non fa sconti alla squadra, si prevede lavoro atletico. I cancelli dello stadio saranno aperti alle 10.30.