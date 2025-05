Podcast Come finisce Napoli-Genoa, le voci su De Bruyne e l’artificio di Spalletti | con Nicola Mora

"Il grande miracolo di Antonio Conte", come lo definisce l'ospite di oggi Nicola Mora, deve continuare contro il Genoa al Maradona, dove il Napoli può vincere anche grazie alla spinta del proprio pubblico. Intanto però, extra-campo imperversano le voci che accostano Kevin De Bruyne agli azzurri e nascono le polemiche per le dichiarazioni di Luciano Spalletti contro De Laurentiis pubblicate nella sua autobiografia...

Davide Baratto e Daniele Rodia, con ospite l'ex calciatore azzurro e oggi allenatore Nicola Mora