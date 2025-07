Foto Infortunio per Simeone! ll Cholito accompagnato fuori a braccia dallo staff medico

vedi letture

Brutte notizie per il Napoli dal ritiro di Dimaro-Folgarida. Durante la seduta mattutina sul campo di Carciato, Giovanni Simeone ha riportato un problema fisico che ha costretto lo staff medico azzurro a intervenire immediatamente. L’attaccante argentino è stato accompagnato fuori dal terreno di gioco a braccia, segno evidente che si tratta di un infortunio non proprio leggero.

Al momento non sono ancora disponibili aggiornamenti ufficiali da parte del Napoli, ma è chiaro che il Cholito non prenderà parte all’amichevole in programma alle ore 18 contro il Catanzaro, ultimo test di questo ritiro in Trentino-Alto Adige. Simeone va così ad aggiungersi alla lista degli indisponibili per mister Antonio Conte, che consta già di McTominay, Gilmour, Buongiorno, Lukaku e Politano.

L’episodio è avvenuto durante la fase di attivazione tecnica, fase iniziale dell’allenamento, e ha subito destato preoccupazione tra i presenti. La speranza, in casa Napoli, è che si tratti di un problema di lieve entità, ma solo gli accertamenti delle prossime ore potranno fornire un quadro più chiaro. Simeone, lo ricordiamo, è un uomo-mercato, a maggior ragione dopo l'arrivo di Lorenzo Lucca: in corso la trattativa col Pisa.