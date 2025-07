Napoli-Catanzaro, dove vedere la partita in tv e in streaming

Cresce l'attesa per la seconda uscita stagionale del Napoli targato Antonio Conte. Sabato 26 luglio gli azzurri affronteranno il Catanzaro in amichevole, con fischio d’inizio previsto alle ore 18:00, con diretta testuale con ampio pre e post partita su Tuttonapoli.net. La partita sarà visibile in diretta su OneFootball, DAZN e Sky Primafila. Tutte e tre le opzioni, però, saranno disponibili solo a pagamento. Il costo per assistere al singolo match è di 9,99 euro, prezzo fissato anche per Napoli-Catanzaro.

Per l’occasione il Catanzaro, che vanta una delle tifoserie più calde e appassionate dell’intera serie B, sarà supportato da più di 400 supporters, che si posizioneranno nella curva Carciato, già sold out (come del resto tutti gli altri settori dello stadio) da diversi giorni. Ventinove sono i giocatori che il tecnico Aquilani ha portato con sé nel ritiro trentino, dove sono arrivati anche i neoacquisti Frosinini (ex Trento), Di Chiara, Rispoli, Nuamah, Sayha Seha, Bashi, Alesi, Marietta. I convocati per l’amichevole contro il Napoli:

Portieri: Pigliacelli, Marietta, Borrelli.

Difensori: Antonini, Bashi, Bonini, Brighenti, Coriano, Di Chiara, Frosinini, Paura, Piras, Verrengia.

Centrocampisti: Alesi, Maiolo, Nuamah, Petriccione, Pompetti, Pontisso, Rispoli.

Attaccanti: Arditi, Biasci, Buso, D’Alessandro, Iemmello, Oliviero, Pittarello, Sayha, Volpe.