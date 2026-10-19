Udinese, Alaba si ferma subito: infortunio per il difensore

Udinese, subito uno stop per Alaba: problema muscolare per il nuovo difensore, attesi i controlli nelle prossime ore

Subito uno stop per David Alaba. Il nuovo difensore dell’Udinese ha accusato ieri un problema muscolare e si sottoporrà ai controlli per capire l’entità dell’infortunio. Una brutta notizia per i friulani, che avevano accolto con entusiasmo l’arrivo di un giocatore dall’esperienza internazionale e che speravano di averlo a disposizione fin da subito, in un momento in cui il reparto arretrato ha bisogno di leadership e qualità.

Attesa per gli esami, tempi di recupero da definire

Al momento non sono ancora chiari né la gravità del problema né i tempi di recupero, che verranno definiti soltanto dopo gli accertamenti strumentali. Come riporta Il Messaggero Veneto, l’ex Real Madrid e Bayern Monaco sarà valutato dallo staff medico nelle prossime ore, mentre l’allenatore dell’Udinese dovrà capire se potrà contare su di lui per le prossime gare. Un esordio dal sapore amaro per il difensore austriaco, chiamato a convincere l’ambiente e a dare solidità a una squadra che punta a un campionato tranquillo e che ora attende con apprensione il verdetto dei controlli.