Como, Fabregas perde altri due giocatori per infortunio: ko un esterno e un titolarissimo

Como, Fabregas: lungo stop per Jesus Rodriguez, Chalobah fuori 4-5 gare, Kean in dubbio, Diao forse per l’Inter

Cesc Fabregas, allenatore del Como, ha fatto il punto sugli infortunati in conferenza stampa alla vigilia della sfida di Champions League contro il Manchester United, e il quadro non è incoraggiante. La notizia più pesante riguarda Jesus Rodriguez: “Sfortunatamente ci sarà un lungo stop per Jesus Rodriguez. Ha avuto uno stop all’ultimo secondo dell’allenamento, non sembra lieve ma più grave”. Una tegola che si aggiunge ai problemi di una squadra che, come evidenziato nei giorni scorsi, non vince da oltre un mese e vede calare la propria media di gol.

Chalobah out, Kean in dubbio, Diao verso l’Inter

Sul resto dell’infermeria, il tecnico spagnolo ha spiegato che “Chalobah avrà minimo 2 settimane fuori, quindi 4/5 partite fuori”. Per Kean la situazione è ancora aperta: “vediamo se sabato ce la fa”. Più lungo il discorso per Diao, il cui rientro è atteso dopo la sosta: “sicuramente, come già detto, dopo la sosta può magari arrivare all’Inter”. Il Como affronta così il Manchester United con una rosa decimata e con la necessità di ritrovare continuità, in una serata europea in cui gli uomini a disposizione di Fabregas saranno contati.