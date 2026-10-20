Juve, un mese di stop per Conceicao: salterà la sfida al Napoli

Brutte notizie per la Juventus e per Luciano Spalletti, che dovrà rinunciare a Francisco Conceicao per circa quattro settimane

Brutte notizie per la Juventus e per Luciano Spalletti, che dovrà rinunciare a Francisco Conceicao per circa quattro settimane. L'esterno portoghese ha riportato una lussazione alla spalla durante la sfida contro la Lazio e sarà costretto a saltare diversi appuntamenti importanti, compreso il match casalingo contro il Napoli.

Juventus-Napoli, Conceicao sarà assente per infortunio

A fare il punto sulle condizioni del calciatore è Tuttosport, che spiega: "Quattro settimane di stop. Arrivederci a tutti: se ne riparla dopo la sosta". La lussazione gleno-omerale è stata già ridotta dopo la partita con i biancocelesti e Conceicao ha avviato il percorso riabilitativo.

L'obiettivo è recuperarlo per la sfida contro il Venezia, anche se non è escluso che il rientro possa slittare ulteriormente. Nel frattempo, Spalletti dovrà fare a meno del portoghese contro Rennes, Lecce, Genoa, Napoli, AZ Alkmaar e Fiorentina. Un'assenza pesante per i bianconeri, attesi da un calendario particolarmente impegnativo.