Juve, Spalletti in bilico ma non è Conte il primo nome sulla lista: la situazione
La Juventus starebbe già valutando le possibili alternative per la panchina in caso di un cambio di allenatore a stagione in corso. Secondo quanto riportato da Repubblica, il nome individuato per un eventuale ruolo da traghettatore sarebbe quello di Stefano Pioli, mentre perderebbe quota l'ipotesi di un ritorno di Antonio Conte.
La strategia della dirigenza bianconera sarebbe quella di affidarsi a una soluzione temporanea fino al termine della stagione, per poi avviare una trattativa con Simone Inzaghi o Francesco Farioli in vista della prossima annata.
Juventus, Conte resta sullo sfondo: decisiva la posizione di Elkann
Il ritorno dell'ex capitano e allenatore bianconero potrebbe tornare d'attualità soltanto in uno scenario di crisi particolarmente grave. Secondo la ricostruzione del quotidiano, infatti, Conte rappresenterebbe un'ipotesi estrema, legata a un eventuale precipitare della situazione e a una forte pressione della tifoseria, tale da spingere John Elkann a imporre il suo nome ai vertici della società.
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