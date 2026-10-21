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Mariani per Inter-Fiorentina e Marcenaro per il Milan: gli arbitri dell'8^ giornata di Serie A

Mariani per Inter-Fiorentina e Marcenaro per il Milan: gli arbitri dell'8^ giornata di Serie ATuttoNapoli.net
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Oggi alle 13:00Serie A
di Fabio Tarantino

Sarà Mariani l'arbitro di Inter-Fiorentina per l'ottava giornata del campionato di Serie A. Sarà invece Marcenaro il direttore di gara di Udinese-Milan. Ecco tutte le designazioni:

TORINO – MONZA    Venerdì 23/10 h. 20.45

ZANOTTI

LO CICERO – LAGHEZZA

IV:      MASSA

VAR:     MASSIMI

AVAR:      CAMPLONE

CAGLIARI – BOLOGNA    Sabato 24/10 h. 15.00

BONACINA

CECCONI – VECCHI

IV:      LA PENNA

VAR:     VOLPI

AVAR:      DI PAOLO

COMO – SASSUOLO    Sabato 24/10 h. 15.00

DI MARCO

MORO – CORTESE

IV:       COLLU

VAR:      PICCININI

AVAR:       FABBRI

NAPOLI – ROMA    Sabato 24/10 h. 18.00

COLOMBO

BINDONI – ROSSI M.

IV:     SACCHI J.L.

VAR:      AURELIANO

AVAR:     MERAVIGLIA

LAZIO – PARMA     Sabato 24/10 h. 20.45

ARENA

CECCON – CEOLIN

IV:      DOVERI

VAR:     SANTORO

AVAR:    MAZZOLENI

INTER – FIORENTINA    Domenica 25/10  h. 12.30

MARIANI

ALASSIO – ROSSI C.

IV:     ZUFFERLI

VAR:     FABBRI

AVAR:      SANTORO

ATALANTA – FROSINONE    Domenica 25/10   h. 15.00

MARINELLI

BACCINI – ROSSI L.

IV:     PAIRETTO

VAR:     DIONISI

AVAR:     GARIGLIO

GENOA – VENEZIA    Domenica 25/10   h. 15.00

SOZZA

PASSERI – TRINCHIERI

IV:     MARCHETTI

VAR:     DI PAOLO

AVAR:       PRONTERA

LECCE – JUVENTUS    Domenica 25/10   h. 18.00

MARESCA

MONDIN - BARONE

IV:       FELICIANI

VAR:      PATERNA

AVAR:      BARONI

UDINESE – MILAN    Domenica 25/10   h. 20.45

MARCENARO

COLAROSSI – COSTANZO

IV:     AYROLDI

VAR:    PEZZUTO

AVAR:      AURELIANO