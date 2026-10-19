Monza a valanga sul Cagliari! Varela trascina Juric che vince 4-0

Il Monza travolge il Cagliari 4-0 con una doppietta del solito Varela e sale a 7 punti. La classifica aggiornata dopo il posticipo di Serie A

Il Monza travolge il Cagliari con un netto 4-0 allo stadio Brianteo nella settima giornata di Serie A. I brianzoli sbloccano il risultato al 39' con Kouadio, su assist di Mota, e dilagano nella ripresa: Gustavo Varela firma il raddoppio al 47', Robinson cala il tris al 66' su assist dello stesso Varela, che al 79' realizza anche il gol del definitivo 4-0, completando la doppietta personale e raggiungendo già quota otto reti in stagione. La squadra di Ivan Juric conquista così la seconda vittoria in campionato, sale a 7 punti e si allontana dalle ultime posizioni. Pesante battuta d'arresto invece per il Cagliari di Fabio Pisacane dopo i 13 punti nelle prime sei uscite.

Serie A, la classifica aggiornata dopo Monza-Cagliari 4-0

1 - Inter 19 punti in 7 partite giocate, 21 gol fatti e 9 gol subiti

2 - Lazio 19 punti in 7 partite giocate, 14 gol fatti e 4 gol subiti

3 - Roma 17 punti in 7 partite giocate, 16 gol fatti e 3 gol subiti

4 - Milan 15 punti in 7 partite giocate, 14 gol fatti e 7 gol subiti

5 - Como 14 punti in 7 partite giocate, 12 gol fatti e 7 gol subiti

6 - Frosinone 13 punti in 7 partite giocate, 13 gol fatti e 9 gol subiti

7 - Cagliari 13 punti in 7 partite giocate, 6 gol fatti e 7 gol subiti

8 - Juventus 11 punti in 7 partite giocate, 9 gol fatti e 8 gol subiti

9 - Napoli 10 punti in 7 partite giocate, 10 gol fatti e 7 gol subiti

10 - Atalanta 9 punti in 7 partite giocate, 10 gol fatti e 11 gol subiti

11 - Lecce 9 punti in 7 partite giocate, 9 gol fatti e 12 gol subiti

12 - Sassuolo 8 punti in 7 partite giocate, 12 gol fatti e 14 gol subiti

13 - Torino 7 punti in 6 partite giocate, 7 gol fatti e 9 gol subiti

14 - Monza 7 punti in 7 partite giocate, 13 gol fatti e 15 gol subiti

15 - Bologna 5 punti in 7 partite giocate, 6 gol fatti e 10 gol subiti

16 - Parma 4 punti in 6 partite giocate, 4 gol fatti e 10 gol subiti

17 - Udinese 4 punti in 7 partite giocate, 9 gol fatti e 16 gol subiti

18 - Genoa 4 punti in 7 partite giocate, 5 gol fatti e 13 gol subiti

19 - Fiorentina 4 punti in 7 partite giocate, 8 gol fatti e 17 gol subiti

20 - Venezia 3 punti in 7 partite giocate, 6 gol fatti e 16 gol subiti